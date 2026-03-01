Animation La Grande Collecte Quai Louis Prunier La Rochelle

Animation La Grande Collecte

Quai Louis Prunier Hôtel Mercure 1er étage, salon situé derrière le bar La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Découvrez l’événement Rien de neuf à La Rochelle une journée créative et engagée autour de l’upcycling, de la réparation et de la personnalisation textile. Ateliers, conseils d’experts et mode seconde main dans une ambiance conviviale au Gaée

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Quai Louis Prunier Hôtel Mercure 1er étage, salon situé derrière le bar La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

Discover the Rien de neuf event in La Rochelle: a creative and committed day of upcycling, textile repair and personalization. Workshops, expert advice and second-hand fashion in a friendly atmosphere at Le Gaée

L’événement Animation La Grande Collecte La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle