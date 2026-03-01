Animation La Grande Collecte Quai Louis Prunier La Rochelle
Animation La Grande Collecte Quai Louis Prunier La Rochelle dimanche 29 mars 2026.
Animation La Grande Collecte
Quai Louis Prunier Hôtel Mercure 1er étage, salon situé derrière le bar La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 11:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Découvrez l’événement Rien de neuf à La Rochelle une journée créative et engagée autour de l’upcycling, de la réparation et de la personnalisation textile. Ateliers, conseils d’experts et mode seconde main dans une ambiance conviviale au Gaée
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Quai Louis Prunier Hôtel Mercure 1er étage, salon situé derrière le bar La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
Discover the Rien de neuf event in La Rochelle: a creative and committed day of upcycling, textile repair and personalization. Workshops, expert advice and second-hand fashion in a friendly atmosphere at Le Gaée
L’événement Animation La Grande Collecte La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle