Animation La grenouille s'amuse L'Ardillier Saint-Martin-des-Lais 29 juin 2025

Allier

Animation La grenouille s’amuse L’Ardillier 45 route de la Grenouille Saint-Martin-des-Lais Allier

Tarif : – –

Date : 2025-06-29

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

La Grenouille s’amuse ! Venez nombreux profiter d’une ambiance festive sur des airs d’accordéon avec Damien Lamouche. Animation joyeuse, musique, rires et bonne humeur garantis pour petits et grands !

L’Ardillier 45 route de la Grenouille

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 07 71 39 complexedelagrenouille@gmail.com

English :

La Grenouille s?amuse! Come and enjoy the festive accordion music of Damien Lamouche. Joyful entertainment, music, laughter and good humor guaranteed for young and old!

German :

La Grenouille amüsiert sich! Kommen Sie und genießen Sie die festliche Stimmung mit Akkordeonmusik von Damien Lamouche. Fröhliche Unterhaltung, Musik, Lachen und gute Laune für Groß und Klein sind garantiert!

Italiano :

La Grenouille si diverte! Venite a godervi l’atmosfera di festa al ritmo della fisarmonica suonata da Damien Lamouche. Divertimento, musica, risate e buonumore garantiti per grandi e piccini!

Espanol :

¡La Grenouille se divierte! Venga a disfrutar de un ambiente festivo al son del acordeón de Damien Lamouche. Diversión, música, risas y buen humor garantizados para grandes y pequeños

