Animation La malle mystérieuse La Riche

Animation La malle mystérieuse

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Une mystérieuse malle a été retrouvée dans le grenier du logis de Ronsard. Venez l’ouvrir en compagnie de vos jeunes enfants, peut-être contient-elle tous les secrets de l’histoire et des habitants du prieuré ? Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

English :

A mysterious trunk was found in the attic of Ronsard’s house.

Come and open it with your young children, perhaps it contains all the secrets of the history and inhabitants of the priory? For children from 3 to 7 years old.

