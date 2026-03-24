Animation La nature et l’estuaire

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Et si vous exploriez l’estuaire de la Seine autrement ?

Cet atelier, animé par La Maison de l’Estuaire, propose aux enfants (et à leurs accompagnateurs) de découvrir un territoire fascinant, où se rencontrent eau douce, eau salée, faune sauvage et activités humaines.

À l’aide d’une photo satellite, de manipulations et d’expériences ludiques, les participants observent les paysages, replacent les espèces et comprennent les équilibres fragiles de cet environnement. Une observation des “eaux de l’estuaire” permet même d’expérimenter les différences entre eau douce, saumâtre et salée, et même, pour les plus audacieux, de les goûter !

La découverte se prolonge en extérieur, jusqu’au petit port, pour observer la biodiversité au plus près.

Un atelier sensoriel et interactif pour mieux comprendre un espace naturel exceptionnel… jusque dans ses moindres détails.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

De 8 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Animation La nature et l’estuaire

L’événement Animation La nature et l’estuaire Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie