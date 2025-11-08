Animation La Nuit Bleue Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Animation La Nuit Bleue

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 00:00:00

2025-11-08

Le Muséum d’histoire naturelle vous accueille pour une nocturne.

Croiser les regards d’artistes et de scientifiques à propos de l’océan, voilà le propos de cette Nuit Bleue.

Italiano :

Il Museo di Storia Naturale vi accoglie per un notturno.

L’obiettivo di questa Nuit Bleue è quello di riunire i punti di vista di artisti e scienziati sul tema dell’oceano.

