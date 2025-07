Animation la parade nautique Longeville-lès-Metz

Animation la parade nautique Longeville-lès-Metz dimanche 31 août 2025.

Animation la parade nautique

Longeville-lès-Metz Moselle

Dimanche 2025-08-31 16:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Plongez dans l’univers fantastique de Jules Verne ! Cette année, la parade nautique vous entraîne dans les profondeurs marines, aux côtés du célèbre capitaine Nemo et de son légendaire Nautilus…

Préparez-vous à croiser monstres marins et merveilles abyssales…

Une véritable odyssée à vivre au fil de l’eau !

Organisée par la Cie Deracinemoa

Décors de la parade crée par :

ELU Échanges Lorraine Ukraine

La Renaissance de Metz Devant-les-Ponts

Secours Catholique

Les Gwendolyn’s

Groupe Folklorique Lorrain de Metz

Fédération Familles de France 57

Commune Libre de MagnyTout public

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 9 81 84 06 08

English :

Immerse yourself in the fantastic world of Jules Verne! This year, the nautical parade takes you into the depths of the sea, alongside the famous Captain Nemo and his legendary Nautilus…

Prepare to encounter sea monsters and abyssal wonders?

A true odyssey on the water!

Organized by Cie Deracinemoa

Parade sets created by :

ELU Échanges Lorraine Ukraine

La Renaissance de Metz Devant-les-Ponts

Secours Catholique

Les Gwendolyn?s

Groupe Folklorique Lorrain de Metz

Fédération Familles de France 57

Commune Libre de Magny

German :

Tauchen Sie ein in die fantastische Welt von Jules Verne! Die diesjährige Wasserparade entführt Sie in die Tiefen des Meeres, an die Seite des berühmten Kapitäns Nemo und seiner legendären Nautilus…

Bereiten Sie sich darauf vor, auf Seeungeheuer und abyssale Wunder zu stoßen!

Eine wahre Odyssee, die Sie auf dem Wasser erleben können!

Organisiert von der Cie Deracinemoa

Bühnenbilder der Parade erstellt von :

ELU Échanges Lorraine Ukraine

Die Renaissance von Metz Devant-les-Ponts

Katholische Hilfsorganisation Secours Catholique

Die Gwendolyn?s

Groupe Folklorique Lorrain de Metz

Föderation Familles de France 57

Freie Gemeinde Magny

Italiano :

Tuffatevi nel fantastico mondo di Jules Verne! Quest’anno, la parata nautica vi porterà nelle profondità del mare, al fianco del famoso Capitano Nemo e del suo leggendario Nautilus…

Siete pronti a incontrare mostri marini e meraviglie abissali?

Una vera e propria odissea da vivere sull’acqua!

Organizzato da Cie Deracinemoa

Scenografie della sfilata create da :

ELU Scambi Lorena Ucraina

La Renaissance de Metz Devant-les-Ponts

Istituto Cattolico

Le Gwendolyn’s

Gruppo Folcloristico Lorenese di Metz

Federazione delle Famiglie di Francia 57

Comune libero di Magny

Espanol :

Sumérjase en el fantástico mundo de Julio Verne Este año, el desfile náutico le llevará a las profundidades del mar, junto al famoso Capitán Nemo y su legendario Nautilus…

Prepárese para encontrarse con monstruos marinos y maravillas abisales..

¡Es una auténtica odisea que hay que vivir en el agua!

Organizado por Cie Deracinemoa

Decorados del desfile creados por :

ELU Échanges Lorraine Ucrania

La Renaissance de Metz Devant-les-Ponts

Secours Catholique

Les Gwendolyn?s

Groupe Folklorique Lorrain de Metz

Fédération Familles de France 57

Commune Libre de Magny

