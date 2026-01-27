Animation- La pêche aux détails Port-musée Douarnenez
Port-musée Place de l’enfer Douarnenez Finistère
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
A l’aide d’un document support fourni à l’accueil, les enfants partiront, en autonomie, à la recherche de ces détails sur les bateaux. Un petit cadeau vous sera remis à l’accueil. .
Port-musée Place de l’enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
