Animation- La pêche aux détails Port-musée Douarnenez

Animation- La pêche aux détails

Port-musée Place de l’enfer Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 16:00:00

2026-02-13

A l’aide d’un document support fourni à l’accueil, les enfants partiront, en autonomie, à la recherche de ces détails sur les bateaux. Un petit cadeau vous sera remis à l’accueil. .

Port-musée Place de l’enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

