Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
samedi 3 octobre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science
Samedi 3 octobre 2026.
À 14h30 et 16h.
Mercredi 7 octobre 2026.
À 14h30 et 16h.
Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 17h15. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-07 2026-10-08
Le Muséum proposera à l’occasion de la Fête de la Science des visites et des animations dans ses espaces d’expositions et hors les murs.
Que trouve-t-on au menu en Provence ? Accompagné d’un médiateur du Muséum, découvrez les us et coutumes de quelques espèces visibles dans les espaces d’exposition du Muséum… Et peut-être sur nos tables !
Dans le cadre de la fête de la science.
• Tout public à partir de 6 ans
• Durée : environ 30 min
• Réservation conseillée : 04 91 14 59 55 (du lundi au vendredi) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
To mark the Fête de la Science, the Museum will be offering tours and events in its exhibition spaces and beyond.
L’événement Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Ville de Marseille
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