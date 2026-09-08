Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science

Samedi 3 octobre 2026.

À 14h30 et 16h.

Mercredi 7 octobre 2026.

À 14h30 et 16h.

Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 17h15. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-07 2026-10-08

Le Muséum proposera à l’occasion de la Fête de la Science des visites et des animations dans ses espaces d’expositions et hors les murs.

Que trouve-t-on au menu en Provence ? Accompagné d’un médiateur du Muséum, découvrez les us et coutumes de quelques espèces visibles dans les espaces d’exposition du Muséum… Et peut-être sur nos tables !



Dans le cadre de la fête de la science.



• Tout public à partir de 6 ans

• Durée : environ 30 min

• Réservation conseillée : 04 91 14 59 55 (du lundi au vendredi) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To mark the Fête de la Science, the Museum will be offering tours and events in its exhibition spaces and beyond.

L’événement Animation « La Provence dans mon assiette » – Fête de la science Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Ville de Marseille