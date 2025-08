Animation La Saint-Xandraise Saint-Xandre

Animation La Saint-Xandraise Saint-Xandre samedi 23 août 2025.

Animation La Saint-Xandraise

Place de la Libération Saint-Xandre Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

L’équipe municipale vous propose pour la 5ᵉ édition de la fête la Saint-Xandraise une soirée inoubliable à Saint-Xandre !

Place de la Libération Saint-Xandre 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event La Saint-Xandraise

The municipal team invites you to the 5th edition of the Saint-Xandraise festival: an unforgettable evening in Saint-Xandre!

German : Veranstaltung La Saint-Xandraise

Ausgabe des Festes La Saint-Xandraise: ein unvergesslicher Abend in Saint-Xandre!

Italiano :

Per la quinta edizione del festival di Saint-Xandraise, l’équipe comunale vi propone una serata indimenticabile a Saint-Xandre!

Espanol : Evento La Saint-Xandraise

Con motivo de la 5ª edición de la fiesta de Saint-Xandraise, el equipo municipal le propone una velada inolvidable en Saint-Xandre

