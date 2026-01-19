Animation La soirée pas Valentin Place Bernard Moitessier, (en face du Musée Maritime) La Rochelle
Animation La soirée pas Valentin Place Bernard Moitessier, (en face du Musée Maritime) La Rochelle samedi 14 février 2026.
Animation La soirée pas Valentin
Place Bernard Moitessier, (en face du Musée Maritime) La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
une consommation comprise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 03:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Et si le 14 février devenait enfin une vraie bonne soirée ?
.
Place Bernard Moitessier, (en face du Musée Maritime) La Fabuleuse Cantine La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entertainment The Not-So-Valentine’s Day Party
And what if February 14th finally became a really good evening?
L’événement Animation La soirée pas Valentin La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-19 par Nous La Rochelle