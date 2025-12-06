Animation La tribu des oreilles pointues Médiathèque michel Crépeau (La fabrique Niveau 1) La Rochelle

Animation La tribu des oreilles pointues

Médiathèque michel Crépeau (La fabrique Niveau 1) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

2025-12-06 16:00:00

2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Passionné.e.s de magie, d’épopées fantastiques ou de science-fiction, ce moment convivial dédié aux littératures de l’imaginaire vous permettra de discuter de vos univers préférés, partager vos coups de coeur et découvrir quelques nouveautés.

English : Event La tribu des oreilles pointues

Whether you’re a fan of magic, epic fantasy or science fiction, this friendly event dedicated to fantasy literature will give you the chance to discuss your favorite worlds, share your favorites and discover some new releases.

German : Veranstaltung La tribu des oreilles pointues

Wenn Sie sich für Magie, Fantasy-Epen oder Science-Fiction begeistern, können Sie bei dieser geselligen Veranstaltung, die den Fantasy-Literaturen gewidmet ist, über Ihre Lieblingswelten diskutieren, Ihre Favoriten mitteilen und einige Neuheiten entdecken.

Italiano :

Che siate appassionati di magia, epopea fantasy o fantascienza, questo evento conviviale dedicato alla letteratura dell’immaginario vi darà la possibilità di discutere dei vostri mondi preferiti, condividere le vostre preferenze e scoprire nuovi libri.

Espanol : Evento La tribu des oreilles pointues

Tanto si es aficionado a la magia como a la fantasía épica o a la ciencia ficción, este simpático acto dedicado a la literatura de lo imaginario le brindará la oportunidad de hablar de sus mundos preferidos, compartir sus favoritos y descubrir algunos libros nuevos.

