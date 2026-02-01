Animation lancer de flocons à la piscine Cloyes-les-Trois-Rivières
Centre nautique Les Rivièrades Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2026-02-18 14:45:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Animation lancer de flocons à la piscine à partir de 4 ans.
Centre nautique Les Rivièrades Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 66 00
English :
Snowflake throwing activities at the pool for children aged 4 and over.
