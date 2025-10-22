Animation L’antre du sorcier La Rochelle

Animation L’antre du sorcier La Rochelle mercredi 22 octobre 2025.

Animation L’antre du sorcier

Tour de la Lanterne rue sur les murs La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-22

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-22

Pendant les vacances, partez à la rencontre des fantômes et du grand sorcier des tours de La Rochelle !

.

Tour de la Lanterne rue sur les murs La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event L’antre du sorcier

With family or friends, come and discover Liberté conditionnelle: the first escape game imagined and designed for the towers of La Rochelle, and more specifically for the Lanterne Tower.

German : Veranstaltung L’antre du sorcier

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden Liberté conditionnelle: das erste Escape Game, das für die Türme von La Rochelle und insbesondere für den Turm der Laterne erdacht und konzipiert wurde.

Italiano :

Durante le feste, venite a conoscere i fantasmi e il grande stregone delle torri di La Rochelle!

Espanol : Evento L’antre du sorcier

En familia o entre amigos, venga a descubrir Liberté conditionnelle: el primer juego de escape imaginado y diseñado para las torres de La Rochelle, y más concretamente para la Torre Lanterne.

L’événement Animation L’antre du sorcier La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-04 par La Rochelle Tourisme