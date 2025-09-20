Animation L’Aprem au Parc Nature et Culture en Fête Trégueux
Animation L’Aprem au Parc Nature et Culture en Fête Trégueux samedi 20 septembre 2025.
Animation L’Aprem au Parc Nature et Culture en Fête
Rue de la Ville Junguenay Trégueux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Bleu pluriel s’associe à l’OCT, à la médiathèque et à la Ville de Trégueux, en proposant un spectacle dans
le cadre de l’événement L’Aprem au parc Nature et culture en fête .
Au parc de la Ville Junguenay
Tout public. Programme complet à télécharger. .
Rue de la Ville Junguenay Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation L’Aprem au Parc Nature et Culture en Fête Trégueux a été mis à jour le 2025-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme