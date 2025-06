Animation L’Aquarium La Rochelle fête l’année de la Mer avec le FEMA La Rochelle 28 juin 2025 15:00

Charente-Maritime

Animation L’Aquarium La Rochelle fête l’année de la Mer avec le FEMA Aquarium La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Dans le cadre du Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), l’Aquarium La Rochelle a le plaisir de vous inviter à la projection du film « Des baleines, des tortues et des hommes », ainsi qu’à une table ronde « Comment filmer sous la mer ? ».

Aquarium La Rochelle Quai Louis Prunier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com

English : Event L’Aquarium La Rochelle fête l’année de la Mer avec le FEMA

As part of the Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), the Aquarium La Rochelle is pleased to invite you to a screening of the film « Des baleines, des tortues et des hommes », as well as a round-table discussion: « Comment filmer sous la mer?

German : Veranstaltung L’Aquarium La Rochelle fête l’année de la Mer avec le FEMA

Im Rahmen des Festival La Rochelle Cinéma (FEMA) freut sich das Aquarium La Rochelle, Sie zur Vorführung des Films « Des baleines, des tortues et des hommes » (Wale, Schildkröten und Menschen) sowie zu einer Podiumsdiskussion einzuladen: « Comment filmer sous la mer? » (Wie filmt man unter dem Meer?).

Italiano :

Nell’ambito del Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), l’Aquarium La Rochelle è lieto di invitarvi alla proiezione del film « Des baleines, des tortues et des hommes » (Balene, tartarughe e uomini) e a una tavola rotonda su « Come filmare sotto il mare ».

Espanol : Evento L’Aquarium La Rochelle fête l’année de la Mer avec le FEMA

En el marco del Festival La Rochelle Cinéma (FEMA), el Aquarium La Rochelle tiene el placer de invitarle a la proyección de la película « Des baleines, des tortues et des hommes » (Ballenas, tortugas y hombres), así como a una mesa redonda sobre « Cómo filmar bajo el mar ».

