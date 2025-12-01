Animation L’auberge en famille dès 6 ans Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
2025-12-10
En famille, découvrez l’auberge reconstituée grâce à une partie de jeu de l’oie.
La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.
Réservation en ligne ou par téléphone. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
