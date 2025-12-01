Animation L’auberge en famille dès 6 ans Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Animation L’auberge en famille dès 6 ans

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10

En famille, découvrez l’auberge reconstituée grâce à une partie de jeu de l’oie.

La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation L’auberge en famille dès 6 ans Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS