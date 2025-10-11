Animation Le Bal des Âmes Perdues Saint-Christophe
Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
une consommation comprise
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 02:00:00
2025-10-11
Le Bal des Âmes Perdues une soirée Halloween unique, réservée aux +18 ans, avec DJ, piste de danse, surprises effrayantes et concours de costumes. Frissons et ambiance garantie au château du Petit Mazurié !
Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com
English :
Le Bal des Âmes Perdues: a unique Halloween party for 18+, with DJ, dance floor, scary surprises and costume contests. Chills and atmosphere guaranteed at Château du Petit Mazurié!
German :
Der Ball der verlorenen Seelen: eine einzigartige Halloween-Party nur für über 18-Jährige mit DJ, Tanzfläche, gruseligen Überraschungen und Kostümwettbewerb. Gänsehaut und Stimmung sind im Château du Petit Mazurié garantiert!
Italiano :
Le Bal des Âmes Perdues: una serata di Halloween unica per gli over 18, con DJ, pista da ballo, sorprese spaventose e concorsi in costume. Brividi e atmosfera garantiti allo Château du Petit Mazurié!
Espanol :
Le Bal des Âmes Perdues: una velada de Halloween única para mayores de 18 años, con DJ, pista de baile, sorpresas terroríficas y concursos de disfraces. ¡Escalofríos y ambiente garantizados en el Château du Petit Mazurié!
