Animation Le Banquet des producteurs avenue du Fort Louis La Rochelle

Animation Le Banquet des producteurs

avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Déguster des produits locaux dans une ambiance conviviale, tout en prenant soin de l’environnement, c’est ce que vous propose le Banquet des Producteurs, le samedi 30 mai au parc Frank Delmas.

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avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 03

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English :

Enjoy local produce in a convivial atmosphere, while taking care of the environment, that?s what the Banquet des Producteurs is offering you on Saturday May 30 in Parc Frank Delmas.

L’événement Animation Le Banquet des producteurs La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Nous La Rochelle