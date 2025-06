Animation « le catch à l’eau » piscine de Bréquigny Rennes 9 juillet 2025

Animation « le catch à l’eau » piscine de Bréquigny Rennes 9 juillet et 27 août

Participation libre

Jeu sur l’empreinte eau

L’animation que nous proposons est « le catch à l’eau » développée en partenariat avec Eau du bassin rennais :

« _Un ring où s’affrontent des catcheurs assoiffés d’eau au cours de 13 duels : voici le décor de ce jeu sur l’empreinte eau, qui révèle les consommations d’eau cachées derrière nos vêtements, aliments, objets high tech… Alors qui de Baragouda ou Mocassassin a la plus grosse empreinte ? Les paris sont ouverts !_ »

Venez également tester vos connaissance sur votre consommation d’eau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T17:30:00.000+02:00

1



piscine de Bréquigny 10 Bd Albert 1er, Rennes, France Rennes 35200