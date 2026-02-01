Animation Le château des énigmes Montée Du Puech Salon-de-Provence

Animation Le château des énigmes

Samedi 21 février 2026 de 14h à 15h30.

Montée Du Puech Château de l'Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 15:30:00

2026-02-21 2026-04-11

Partez à l’aventure en famille dans les cours du château !

Entre énigmes et découvertes historiques, petits et grands devront faire preuve d’observation et de logique.



À partir de 6 ans, sur inscription.

Durée 1h30

Déguisements bienvenus !

Au cœur des cours du château, vivez une expérience ludique et immersive spécialement pensée pour les familles.



Munis de votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction, vous devrez résoudre une série d’énigmes inspirées de l’histoire de la forteresse et des personnages illustres qui y ont vécu. Chaque étape vous permettra d’en apprendre davantage sur ce lieu emblématique, tout en vous amusant.



Cette activité invite petits et grands à partager un moment convivial, mêlant jeu, réflexion et découverte du patrimoine dans un cadre exceptionnel.



Jeu d’énigmes en famille dans les cours du château

À partir de 6 ans

Sur inscription paiement requis pour les adultes et les enfants

Princes, princesses, chevaliers et personnages médiévaux sont les bienvenus…



N’hésitez pas à venir déguisé !



Une aventure idéale pour découvrir le château autrement et créer de beaux souvenirs en famille .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take your family on an adventure through the castle courtyards!

Between enigmas and historical discoveries, young and old will have to use their powers of observation and logic.



Ages 6 and up, registration required.

Duration: 1h30

Disguises welcome!

