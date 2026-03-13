Animation Le coin des constructeurs Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Animation Le coin des constructeurs Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 8 avril 2026.
Animation Le coin des constructeurs
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Animation le coin des constructeurs de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Explorer les jeux de construction de l’exposition temporaire manipulez, assemblez et laissez parler votre imagination. Petits et grands sont les bienvenus ! Tout public.
Sans réservation, inclus dans le billet d’entrée. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Animation Le coin des constructeurs
L’événement Animation Le coin des constructeurs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE