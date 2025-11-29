Animation Le Dédale des Pages Octarine Musée de Valence Valence

Animation Le Dédale des Pages Octarine

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Les visiteurs de cette étrange bibliothèque doivent résoudre des énigmes et tenter de lever le voile sur les secrets du Dédale… Une enquête ludique, originale, immersive… et 100 % littéraire !

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Visitors to this strange library must solve enigmas and try to lift the veil on the secrets of Daedalus? A fun, original, immersive investigation? and 100% literary!

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Die Besucher dieser seltsamen Bibliothek müssen Rätsel lösen und versuchen, die Geheimnisse von Dädalus zu lüften? Eine spielerische, originelle, immersive und 100 % literarische Untersuchung!

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



I visitatori di questa strana biblioteca devono risolvere enigmi e cercare di scoprire i segreti di Dedalo? È un’indagine divertente, originale, coinvolgente e al 100% letteraria!

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Los visitantes de esta extraña biblioteca deberán resolver enigmas e intentar descubrir los secretos de Dédalo? Es una investigación divertida, original, inmersiva… ¡y 100% literaria!

L’événement Animation Le Dédale des Pages Octarine Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme