Animation le goûter flottant Quai Paul Vautrin Metz vendredi 21 novembre 2025.
Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-21 16:30:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-11-21
À bord de notre bateau 100% électrique, embarquez au cœur de Metz pour une douce balade sur l’eau autour d’un goûter de Noël
Petit sablé, Pain d’épice, Madeleine et Muffin au Chocolat, avec une Boisson chaude au choix Chocolat Chaud, Café ou Thé.
Bateau accessible aux PMR
Nos amis les animaux ne sont malheureusement pas acceptés pour les Goûters de Noël.
Réservation obligatoireTout public
Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 84 77 22
English :
Come aboard our 100% electric boat for a gentle ride on the water and a Christmas snack in the heart of Metz
Petit sablé, Pain d’épice, Madeleine and Chocolate Muffin, with your choice of Hot Chocolate, Coffee or Tea.
Boat accessible to PRM
Unfortunately, pets are not accepted for Christmas tea parties.
Reservation required
German :
An Bord unseres zu 100 % elektrischen Bootes können Sie im Herzen von Metz an Bord gehen und eine sanfte Fahrt auf dem Wasser mit einem Weihnachtssnack genießen
Petit sablé, Pain d’épice, Madeleine und Muffin au Chocolat, mit einem heißen Getränk nach Wahl: Heiße Schokolade, Kaffee oder Tee.
Für Behinderte zugängliches Boot
Unsere tierischen Freunde sind bei den Weihnachtsgoûters leider nicht zugelassen.
Reservierung erforderlich
Italiano :
A bordo della nostra barca 100% elettrica nel cuore di Metz, per una dolce passeggiata sull’acqua e uno spuntino natalizio
Frollini, pan di zenzero, madeleine e muffin al cioccolato, con una scelta di cioccolata calda, caffè o tè.
Barca accessibile a PRM
Purtroppo gli animali domestici non sono accettati per i tè di Natale.
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Suba a bordo de nuestro barco 100% eléctrico en el corazón de Metz para disfrutar de un suave paseo por el agua y un aperitivo navideño
Pan de molde, pan de jengibre, magdalenas y muffin de chocolate, con una selección de chocolate caliente, café o té.
Barco accesible para PMR
Lamentablemente, no se aceptan mascotas para las meriendas de Navidad.
Reserva obligatoria
L'événement Animation le goûter flottant Metz a été mis à jour le 2025-11-07