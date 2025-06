Animation « Le paysage dans l’art » – Asnières-sur-Vègre 29 juillet 2025 14:00

Sarthe

Animation « Le paysage dans l’art » 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-07-29 18:00:00

Date(s) :

2025-07-29

Découvrez avec La Microfolie la place du paysage dans l’art.

Venez partager un moment en famille avec la Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe. Plusieurs ateliers seront proposés autour de la thématique du paysage dans l’art. (Re)découvrez les jardins du Manoir sous un autre jour !

> À partir de 5 ans

> En continu toute l’après-midi

> Par la Microfolie de Sablé-sur-Sarthe .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Discover the place of landscape in art with La Microfolie.

German :

Entdecken Sie mit La Microfolie den Stellenwert der Landschaft in der Kunst.

Italiano :

Scoprite il posto del paesaggio nell’arte con La Microfolie.

Espanol :

Descubra el lugar del paisaje en el arte con La Microfolie.

L’événement Animation « Le paysage dans l’art » Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-06-14 par CDT72