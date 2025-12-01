Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices » Saint-Sever

Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices » Saint-Sever mardi 23 décembre 2025.

Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices »

Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Jeu de rôle et de créativité pour tous les gourmands de la famille.

Marché de Noël.

Jeu de rôle et de créativité pour tous les gourmands de la famille.

Marché de Noël. .

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices »

Role-playing and creativity for the whole family.

Christmas market.

German : Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices »

Rollenspiel und Kreativität für alle Feinschmecker in der Familie.

Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Giochi di ruolo e creatività per tutti i buongustai della famiglia.

Mercatino di Natale.

Espanol : Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices »

Juegos de rol y creatividad para todos los golosos de la familia.

Mercado navideño.

L’événement Animation « Le petit bonhomme de pain d’épices » Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse