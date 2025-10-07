Animation Le Tapis des tout-petits Obernai

Animation Le Tapis des tout-petits Obernai mardi 7 octobre 2025.

Animation Le Tapis des tout-petits

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 10:20:00

2025-10-07 2025-11-04

Lectures adaptées aux tout-petits (12-24 mois), autour d’un tapis de lecture. Sur inscription.

La Médiathèque vous propose une animation pour éveiller les très jeunes oreilles au plaisir des livres et des histoires.

Autour d’un tapis tout doux et coloré, les tout-petits pourront s’installer dans les bras de leurs parents pour des lectures adaptées à leur jeune âge. Au programme, des histoires tendres et drôles pleines de personnages rigolos et de belles aventures. Un moment de douceur à partager pour faire découvrir les livres aux tout-petits ! Animation animée par les bibliothécaires.

Public enfants de 12 à 24 mois accompagnés d’un adulte. Durée 20 min env. Sur inscription. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Readings adapted to toddlers (12-24 months), around a reading mat. Registration required.

German :

Für Kleinkinder (12-24 Monate) geeignete Lesungen rund um einen Leseteppich. Nach Anmeldung.

Italiano :

Letture adattate ai più piccoli (12-24 mesi), intorno a un tappeto di lettura. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Lecturas adaptadas para niños pequeños (12-24 meses), en torno a una alfombra de lectura. Inscripción obligatoria.

