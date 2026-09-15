Animation – Le terrifiant marché de l’automne Domaine du Métayer 20 rue Pierre François Audry 17700 Puyravault La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation – Le terrifiant marché de l’automne

Domaine du Métayer 20 rue Pierre François Audry 17700 Puyravault 30 Rue de Rambaud, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – EUR

pour les 3-10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Un week-end entre automne, créativité, magie… et petites frayeurs !

Et si, le temps d’un week-end, l’automne prenait des airs de fête enchantée ? ✨

Les 24 & 25 octobre, le Domaine du Métayer à Puyravault ouvre ses portes pour un rendez-vous familial

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Domaine du Métayer 20 rue Pierre François Audry 17700 Puyravault 30 Rue de Rambaud, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com

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English :

A weekend filled with fall, creativity, magic… and a few little scares!

What if, just for a weekend, fall took on the air of an enchanted festival?

On October 24 & 25, the Domaine du Métayer in Puyravault opens its doors for a family-friendly event

L’événement Animation – Le terrifiant marché de l’automne La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle