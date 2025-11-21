Animation le traineau flottant du Père Noël Quai Paul Vautrin Metz

Animation le traineau flottant du Père Noël

Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 16:00:00

fin : 2025-12-23 21:00:00

À bord du Graoully 100% électrique, embarquez pour une balade féérique d’une vingtaine de minutes, en compagnie du Père Noël et de la Mère Noël

Dans une ambiance chaleureuse et festive, laissez-vous porter par la magie des lumières de Noël du centre ville qui se reflètent sur l’eau.

Le parcours vous ramène ensuite à votre point d’embarquement.

Le Traîneau flottant du Père Noël est accessible aux personnes à mobilité réduite. (PMR)

Animaux acceptés sur le pont arrière.

Gratuit sans réservationTout public

Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 84 77 22

English :

Aboard the 100% electric Graoully, embark on a magical twenty-minute ride in the company of Santa Claus and Mother Christmas

In a warm and festive atmosphere, let yourself be carried away by the magic of the city?s Christmas lights reflected on the water.

The tour then takes you back to your boarding point.

Santa?s floating sleigh is accessible to people with reduced mobility. (PMR)

Pets allowed on rear deck.

Free without reservation

German :

An Bord des Graoully, der zu 100 % elektrisch betrieben wird, können Sie sich auf eine 20-minütige Fahrt mit dem Weihnachtsmann und der Weihnachtsfrau begeben

In einer warmen und festlichen Atmosphäre lassen Sie sich von der Magie der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum tragen, die sich auf dem Wasser spiegelt.

Die Fahrt führt Sie anschließend zu Ihrem Einstiegspunkt zurück.

Der schwimmende Schlitten des Weihnachtsmanns ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. (PMR)

Haustiere sind auf dem Achterdeck erlaubt.

Kostenlos ohne Reservierung

Italiano :

A bordo del Graoully 100% elettrico, fate un magico giro di venti minuti in compagnia di Babbo Natale e Mamma Natale

In un’atmosfera calda e festosa, lasciatevi trasportare dalla magia delle luci natalizie del centro città riflesse sull’acqua.

Il tour vi riporterà poi al punto di imbarco.

La slitta galleggiante di Babbo Natale è accessibile alle persone con mobilità ridotta. (PRM)

Gli animali domestici sono ammessi sul ponte di poppa.

Gratuito senza prenotazione

Espanol :

A bordo del Graoully 100% eléctrico, dé un paseo mágico de veinte minutos en compañía de Papá Noel y Mamá Noel

En un ambiente cálido y festivo, déjese llevar por la magia de las luces navideñas del centro de la ciudad reflejadas en el agua.

A continuación, el recorrido le llevará de vuelta a su punto de embarque.

El trineo flotante de Papá Noel es accesible para personas con movilidad reducida. (PMR)

Se admiten animales en la cubierta de popa.

Gratis sin reserva

