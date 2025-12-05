Animation Le Voyage de Noël à La Rochelle La Rochelle

Animation Le Voyage de Noël à La Rochelle

Centre-ville et dans les quartiers La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-05

La ville de La Rochelle vous embarque pour le Voyage de Noël !

La magie s’installe dans toute la ville !

English : Event The Christmas Journey to La Rochelle

The city of La Rochelle takes you on a Christmas voyage!

Magic takes over the whole city!

