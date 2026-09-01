Animation Le weekend des familles Villa Rosa Puilboreau

Informations pratiques

Puilboreau

Animation Le weekend des familles

Villa Rosa 16 rue de la vallée Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Un événement pensé autour de la famille, du lien, de la transmission, du bien-être et de la créativité

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Villa Rosa 16 rue de la vallée Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com

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English :

An event centered on family, connection, passing on traditions, well-being, and creativity

L’événement Animation Le weekend des familles Puilboreau a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle