Animation Le weekend des familles Villa Rosa Puilboreau
samedi 26 septembre 2026 · Villa Rosa · Puilboreau
Informations pratiques
Puilboreau
Animation Le weekend des familles
Villa Rosa 16 rue de la vallée Puilboreau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Un événement pensé autour de la famille, du lien, de la transmission, du bien-être et de la créativité
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Villa Rosa 16 rue de la vallée Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com
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English :
An event centered on family, connection, passing on traditions, well-being, and creativity
L’événement Animation Le weekend des familles Puilboreau a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle