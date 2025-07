ANIMATION LE WORLD CLEANUP DAY SUR LA RÉSERVE Portet-sur-Garonne

Inscrivez- vous et participez à la journée de nettoyage de la réserve naturelle dans les diverses communes participantes!

Le samedi 20 septembre prochain se déroulera le World Cleanup Day sur la Réserve, la journée mondiale du nettoyage de la planète, une initiative qui mobilise les citoyens afin de ramasser les déchets abandonnés polluant notre environnement.

Cette journée, en plus de permettre la protection du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle, est l’occasion de rassembler et d’impliquer collectivités, associations et citoyens autour d’un projet commun. Cet automne, en famille, entre amis, avec votre asso ou votre club de sport…

Ensemble, agissons pour préserver la nature !

Sur le territoire de la Réserve Naturelle, plusieurs communes se mobiliseront pour rassembler plusieurs dizaines de bénévoles afin de nettoyer les ramiers, les berges, les cours d’eau affluents de l’Ariège et de la Garonne… à pied ou sur l’eau, en kayak.

Le programme du World Cleanup Day est en cours d’élaboration et sera communiqué fin juillet. La billetterie pour vous inscrire à un chantier sera disponible à ce moment-là.

Rejoignez nous pour le World Cleanup Day sur la Réserve naturelle !

Gratuit et ouvert à tous à partir de 7 ans

Plusieurs communes de la Réserve naturelle Lacroix-Falgarde, Clermont-Le-Fort, Pinsaguel, Le Vernet, Goyrans, Portet-sur-Garonne, Pins-Justaret, Labarthe-sur-Lèze

Inscription obligatoire (inscriptions ouvertes courant juillet) .

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

English :

Register and take part in the nature reserve clean-up day in the various participating communes!

German :

Melden Sie sich an und nehmen Sie an den Säuberungstagen des Naturschutzgebiets in den verschiedenen teilnehmenden Gemeinden teil!

Italiano :

Iscrivetevi e partecipate alla giornata di pulizia delle riserve naturali nei vari comuni partecipanti!

Espanol :

Inscríbase y participe en la jornada de limpieza de reservas naturales en los distintos municipios participantes

