Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 28 février 2026.
Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse
LONGNY AU PERCHE 6 rue du Square Eugène Cordier Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré… .
LONGNY AU PERCHE 6 rue du Square Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse
L’événement Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Touisme des Hauts du Perche