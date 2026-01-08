Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages Orne

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-28

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré…

Lectures pour les 9-15 ans. .

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

