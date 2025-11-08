Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré…

14 février, de 10h à 12h, lectures pour les 3-5 ans

18 février, de 15h30 à 17h30, lectures pour les 6-8 ans

21 février, de 10h à 12h, lectures pour les 9-12ans et 13-15 ans

Dates à confirmer. .

+33 2 33 25 56 56 media@cdchautsperche.fr

English : Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse

