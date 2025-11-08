Animation Lecture autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse TOUROUVRE Tourouvre au Perche
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré…
14 février, de 10h à 12h, lectures pour les 3-5 ans
18 février, de 15h30 à 17h30, lectures pour les 6-8 ans
21 février, de 10h à 12h, lectures pour les 9-12ans et 13-15 ans
Dates à confirmer. .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
