Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Paul Recoursé et ses compères viendront faire une lecture en gallo de l’œuvre de Louis Guilloux La Maison du Peuple , qu’il a lui-même traduit. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme