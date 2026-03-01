Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc vendredi 20 mars 2026.
Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Paul Recoursé et ses compères viendront faire une lecture en gallo de l’œuvre de Louis Guilloux La Maison du Peuple , qu’il a lui-même traduit. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
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English :
L’événement Animation Lecture en Gallo La Maison du Peuple de Louis Guilloux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme