Animation lecture et atelier de février Bibliothèque Plumaudan

Animation lecture et atelier de février
Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 17:00:00
2026-01-14
Venez passer un moment de détente en écoutant des histoires et en faisant du bricolage !
Pour enfants à partir de 3 ans. .
Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 07 23
