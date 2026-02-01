Animation lecture et atelier de février Bibliothèque Plumaudan

Animation lecture et atelier de février

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez passer un moment de détente en écoutant des histoires et en faisant du bricolage !

Pour enfants à partir de 4 ans. .

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 07 23

