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Animation lecture et atelier de mars Bibliothèque Plumaudan

Animation lecture et atelier de mars Bibliothèque Plumaudan mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 4 Rue Cassiopée

Ville : 22350 Plumaudan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plumaudan

Animation lecture et atelier de mars

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Venez passer un moment de détente en écoutant des histoires et en faisant du bricolage !
Pour enfants à partir de 4 ans.   .

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 07 23 

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English :

L’événement Animation lecture et atelier de mars Plumaudan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme