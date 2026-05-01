Animation lecture et atelier de mars Bibliothèque Plumaudan
Animation lecture et atelier de mars Bibliothèque Plumaudan mercredi 27 mai 2026.
Plumaudan
Animation lecture et atelier de mars
Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez passer un moment de détente en écoutant des histoires et en faisant du bricolage !
Pour enfants à partir de 4 ans. .
Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 07 23
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English :
L’événement Animation lecture et atelier de mars Plumaudan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme