Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde
Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde jeudi 11 septembre 2025.
Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes
Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 10:30:00
fin : 2025-09-11 11:00:00
Date(s) :
2025-09-11
Activités de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.
.
Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 79 94 bibliotheque.baignes@orange.fr
English : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes
Reading activities for children aged 0 to 3.
German : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes
Leseaktivitäten für Kinder von 0 bis 3 Jahren.
Italiano : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes
Attività di lettura per bambini da 0 a 3 anni.
Espanol : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes
Actividades de lectura para niños de 0 a 3 años.
L’événement Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente