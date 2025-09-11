Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde

Bibliothèque de Baignes-Sainte-Radegonde 34 Rue du Général Leclerc Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Début : 2025-09-11 10:30:00

fin : 2025-09-11 11:00:00

Activités de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.

English : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes

Reading activities for children aged 0 to 3.

German : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes

Leseaktivitäten für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Italiano : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes

Attività di lettura per bambini da 0 a 3 anni.

Espanol : Animation lecture gratuite Bibliothèque municipale de Baignes

Actividades de lectura para niños de 0 a 3 años.

