Animation lecture halloween Saint-Maurice-sur-Fessard vendredi 31 octobre 2025.

29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Animation lecture halloween

Venez assister à notre animation lecture « Sorcière Cornebidouille » pour Halloween.

L’animation sera suivie d’une chasse aux bonbons organisée par l’APE Trick or Treat !

Venir déguisé(é) ! À partir de 3 ans. .

29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91

English :

Halloween reading animation

German :

Leseanimation halloween

Italiano :

Attività di lettura per Halloween

Espanol :

Actividades de lectura para Halloween

