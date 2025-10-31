Animation lecture halloween Saint-Maurice-sur-Fessard
29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Venez assister à notre animation lecture « Sorcière Cornebidouille » pour Halloween.
L’animation sera suivie d’une chasse aux bonbons organisée par l’APE Trick or Treat !
Venir déguisé(é) ! À partir de 3 ans. .
29 Rue de la Mairie Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 83 91
English :
Halloween reading animation
German :
Leseanimation halloween
Italiano :
Attività di lettura per Halloween
Espanol :
Actividades de lectura para Halloween
