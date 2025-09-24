Animation Lecture Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium ! Quai Louis Prunier La Rochelle
Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle (Amphithéâtre René Coutant) La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24
2025-09-24
Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium !
L’auteur Yann Walcker sera présent pour lire les deux premières aventures de son héroïne féline.
Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle (Amphithéâtre René Coutant) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com
English : Event Lecture Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium !
Hayate and the Chapirates come to the Aquarium!
Author Yann Walcker will be on hand to read the first two adventures of his feline heroine.
German : Veranstaltung Lecture Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium !
Hayate und die Chapiraten kommen ins Aquarium!
Der Autor Yann Walcker wird anwesend sein und aus den ersten beiden Abenteuern seiner katzenartigen Heldin vorlesen.
Italiano :
Hayate e i Chapirates arrivano all’Acquario!
L’autore Yann Walcker sarà presente per leggere le prime due avventure della sua eroina felina.
Espanol : Evento Lecture Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium !
¡Hayate y los Chapirates llegan al Acuario!
El autor Yann Walcker estará presente para leer las dos primeras aventuras de su heroína felina.
