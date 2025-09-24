Animation Lecture Hayate et les Chapirates débarquent à l’Aquarium ! Quai Louis Prunier La Rochelle

Début : 2025-09-24 15:00:00

L’auteur Yann Walcker sera présent pour lire les deux premières aventures de son héroïne féline.

Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle (Amphithéâtre René Coutant) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com

Hayate and the Chapirates come to the Aquarium!

Author Yann Walcker will be on hand to read the first two adventures of his feline heroine.

Hayate und die Chapiraten kommen ins Aquarium!

Der Autor Yann Walcker wird anwesend sein und aus den ersten beiden Abenteuern seiner katzenartigen Heldin vorlesen.

Hayate e i Chapirates arrivano all’Acquario!

L’autore Yann Walcker sarà presente per leggere le prime due avventure della sua eroina felina.

¡Hayate y los Chapirates llegan al Acuario!

El autor Yann Walcker estará presente para leer las dos primeras aventuras de su heroína felina.

