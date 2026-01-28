Animation lecture Médiathèque Mansle-les-Fontaines
Animation lecture Médiathèque Mansle-les-Fontaines mercredi 29 avril 2026.
Animation lecture
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 11:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Animation lecture avec Sylviane Lamoureux et Tao le lapin
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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58
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English :
Reading with Sylviane Lamoureux and Tao le lapin
L’événement Animation lecture Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente