Animation l’empire des requins Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Les requins, ces mythiques animaux marins qui nous font frissonner, se racontent dans un petit théâtre de marionnettes fabriqué par nos collègues du service technique ! A partir d’albums choisis par Julie dans la collection de la Médiathèque et de marionnettes confectionnées par Shana, (re)découvrez les mille et une facettes de ces monstres marins pas aussi monstrueux qu’il n’y parait.

Le théâtre de marionnettes sera animé par Julie et Shana.

Durée environ 30 minutes.

Ouvert à tous dès 3 ans. Enfants avec accompagnateurs.

Animation gratuite. Sans réservation. .

