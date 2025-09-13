Animation les 4 bornes en fête Rue Etienne Gantrel Metz

Animation les 4 bornes en fête

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Rendez-vous incontournable du quartier, les 4 Bornes en fête sont de retour !

Profitez-en également pour découvrir la nouvelle saison 2025/2026 de la MJC des 4 Bornes à l’occasion de leurs portes ouvertes.

De nombreuses animations et démonstrations sont à retrouver sur place.

Restauration et buvette sur placeTout public

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est accueil@mjc4b.fr

English :

A not-to-be-missed event in the neighborhood, the 4 Bornes festivities are back!

Take the opportunity to discover the new MJC des 4 Bornes 2025/2026 season at their open house.

Numerous events and demonstrations will be held on site.

Catering and refreshments on site

German :

Die « 4 Bornes en fête », ein unumgänglicher Termin im Viertel, ist wieder da!

Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die neue Saison 2025/2026 der MJC des 4 Bornes anlässlich ihres Tags der offenen Tür zu entdecken.

Zahlreiche Animationen und Vorführungen sind vor Ort zu finden.

Verpflegung und Getränke vor Ort

Italiano :

Un evento imperdibile nel quartiere, il festival 4 Bornes è tornato!

Cogliete l’occasione per scoprire la nuova stagione 2025/2026 all’open house del MJC des 4 Bornes.

Ci saranno molti intrattenimenti e dimostrazioni in loco.

Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Vuelve la fiesta de los 4 Bornes, una cita ineludible en el barrio

Aproveche para descubrir la nueva temporada 2025/2026 en la jornada de puertas abiertas del MJC des 4 Bornes.

Habrá numerosas animaciones y demostraciones in situ.

Catering y refrescos in situ

