Animation les 4 bornes en fête Rue Etienne Gantrel Metz

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 13:30:00
Rendez-vous incontournable du quartier, les 4 Bornes en fête sont de retour !
Profitez-en également pour découvrir la nouvelle saison 2025/2026 de la MJC des 4 Bornes à l’occasion de leurs portes ouvertes.
De nombreuses animations et démonstrations sont à retrouver sur place.
Restauration et buvette sur placeTout public
Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est accueil@mjc4b.fr
English :
A not-to-be-missed event in the neighborhood, the 4 Bornes festivities are back!
Take the opportunity to discover the new MJC des 4 Bornes 2025/2026 season at their open house.
Numerous events and demonstrations will be held on site.
Catering and refreshments on site
German :
Die « 4 Bornes en fête », ein unumgänglicher Termin im Viertel, ist wieder da!
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die neue Saison 2025/2026 der MJC des 4 Bornes anlässlich ihres Tags der offenen Tür zu entdecken.
Zahlreiche Animationen und Vorführungen sind vor Ort zu finden.
Verpflegung und Getränke vor Ort
Italiano :
Un evento imperdibile nel quartiere, il festival 4 Bornes è tornato!
Cogliete l’occasione per scoprire la nuova stagione 2025/2026 all’open house del MJC des 4 Bornes.
Ci saranno molti intrattenimenti e dimostrazioni in loco.
Catering e rinfreschi in loco
Espanol :
Vuelve la fiesta de los 4 Bornes, una cita ineludible en el barrio
Aproveche para descubrir la nueva temporada 2025/2026 en la jornada de puertas abiertas del MJC des 4 Bornes.
Habrá numerosas animaciones y demostraciones in situ.
Catering y refrescos in situ
