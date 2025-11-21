Animation les apéro boat de Noël Quai Paul Vautrin Metz
Animation les apéro boat de Noël Quai Paul Vautrin Metz vendredi 21 novembre 2025.
Animation les apéro boat de Noël
Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-12-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
À bord de notre bateau 100% électrique, naviguez en douceur sous les lumières de Noël en savourant une assiette de saumon et foie gras, accompagnée au choix d’une coupe de champagne, ou d’un verre de vin, ou d’un soft.
Bateau accessible aux PMR
Nos amis les animaux ne sont malheureusement pas acceptés pour les Apéro Boat de Noël.
Réservation obligatoireTout public
35 .
Quai Paul Vautrin PONTON MOYEN PONT Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 84 77 22
English :
Aboard our 100% electric boat, sail gently under the Christmas lights and enjoy a plate of salmon and foie gras, accompanied by your choice of a glass of champagne, wine or soft drink.
Boat accessible to PRM
Unfortunately, pets are not allowed on the Christmas Apéro Boat.
Reservation required
German :
An Bord unseres 100% elektrischen Schiffes können Sie sanft unter der Weihnachtsbeleuchtung dahinsegeln und einen Teller mit Lachs und Gänseleberpastete genießen, dazu wahlweise ein Glas Champagner oder ein Glas Wein oder einen Softdrink.
Zugängliches Schiff für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Unsere tierischen Freunde sind bei den Apéro Boats zu Weihnachten leider nicht zugelassen.
Reservierung erforderlich
Italiano :
A bordo della nostra barca 100% elettrica, navigate dolcemente sotto le luci di Natale assaporando un piatto di salmone e foie gras, accompagnato da un bicchiere di champagne, vino o bibita a scelta.
Barca accessibile a PRM
Purtroppo gli animali domestici non sono ammessi sulla Christmas Apéro Boat.
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
A bordo de nuestro barco 100% eléctrico, navegue suavemente bajo las luces de Navidad mientras saborea un plato de salmón y foie gras, acompañado de una copa de champán, vino o refresco a elegir.
Barco accesible para PMR
Lamentablemente, no se admiten mascotas en el Christmas Apéro Boat.
Reserva obligatoria
L’événement Animation les apéro boat de Noël Metz a été mis à jour le 2025-11-07 par AGENCE INSPIRE METZ