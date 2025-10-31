Animation les apprentis photographes Citadelle Port-Louis

Animation les apprentis photographes Citadelle Port-Louis vendredi 31 octobre 2025.

Animation les apprentis photographes

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Après avoir observé les portraits photographiques réalisés par Germaine Kanova et découvert son regard si particulier (cadrage, mise au point etc…) les apprentis photographes réaliseront le portrait d’une personne de leur choix à l’aide d’un appareil photo instantané! .

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

