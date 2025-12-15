Animation les apprentis photographes Citadelle Port-Louis

Animation les apprentis photographes

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-02 16:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Amusez vous à décrypter des photos et repartez avec le portrait d’une personne de votre choix pendant un atelier photo autour de l’exposition Germaine Kanova, à faire en famille!

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

