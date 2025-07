Animation les arbres m’ont raconté Lay-Saint-Christophe

Animation les arbres m’ont raconté Lay-Saint-Christophe samedi 12 juillet 2025.

Animation les arbres m’ont raconté

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 15:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Les arbres, fidèles amis, nous donnent tout nourriture, chaleur pour nos corps et nos cœurs, remèdes, ombre protectrice. Dans un inspire/expire amoureux et vital, ils transforment nos rejets carboniques en merveilleux oxygène. Ils dialoguent avec ceux qui savent les écouter.

L’arbre

“Planté dans la terre par ses racines, planté dans les astres par ses branchages est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous.”

Antoine de St Exupéry

Aujourd’hui, tous rassemblés dans la forêt imaginaire, nos amis murmurent, bruissent et fredonnent quelques-unes de leurs nombreuses histoires.

Histoires drôles, touchantes, profondes, parfois portées par le vent depuis de lointaines contrées, parfois tout d’ici, ce sont des histoires de Vie ! Chacun en cueillera les fruits aux branches à son niveau.

Un moment pour se poser en famille et se sentir unis par la douceur du jour, l’humour et la poésie. Un moment pour sentir son coeur agrandi, apaisé…

Le spectacle se déroulera au verger communal, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes.Tout public

0 .

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 96 18

English :

Trees, faithful friends, give us everything: food, warmth for our bodies and hearts, remedies, protective shade. In a loving and vital inhalation/exhalation, they transform our carbonic waste into wonderful oxygen. They converse with those who know how to listen.

The tree

planted in the earth by its roots, planted in the stars by its branches is the path of exchange between the stars and us

Antoine de St Exupéry

Today, all gathered in the imaginary forest, our friends whisper, rustle and hum a few of their many stories.

Funny, touching, profound, sometimes carried by the wind from faraway lands, sometimes all the way from here, these are stories of Life! Each of us will pick the fruit from the branches at our own level.

A moment to relax as a family, united by the day?s gentleness, humor and poetry. A moment to feel your heart enlarged and soothed…

The show will take place at the local orchard, meeting point in the village hall parking lot.

German :

Bäume sind treue Freunde, die uns alles geben: Nahrung, Wärme für unsere Körper und Herzen, Heilmittel und schützenden Schatten. In einem liebevollen und lebensnotwendigen Ein- und Ausatmen verwandeln sie unsere Kohlendioxidemissionen in wunderbaren Sauerstoff. Sie führen einen Dialog mit denen, die ihnen zuhören.

Der Baum

mit seinen Wurzeln in die Erde gepflanzt, mit seinen Zweigen in die Sterne gepflanzt, ist er der Weg des Austauschs zwischen den Sternen und uns

Antoine de St. Exupéry

Heute sind alle im imaginären Wald versammelt und unsere Freunde flüstern, rascheln und summen einige ihrer vielen Geschichten.

Lustige, rührende und tiefgründige Geschichten, manchmal vom Wind aus fernen Ländern getragen, manchmal ganz von hier, es sind Geschichten des Lebens! Jeder wird auf seiner Ebene die Früchte von den Zweigen pflücken.

Ein Moment, um sich mit der Familie niederzulassen und sich durch die Sanftheit des Tages, den Humor und die Poesie vereint zu fühlen. Ein Moment, in dem sich das Herz vergrößert und beruhigt fühlt…

Die Aufführung findet im Obstgarten der Gemeinde statt, Treffpunkt ist der Parkplatz des Festsaals.

Italiano :

Gli alberi, nostri fedeli amici, ci danno tutto: cibo, calore per i nostri corpi e cuori, rimedi e ombra protettiva. In un’inspirazione/espirazione amorevole e vitale, trasformano la nostra anidride carbonica in meraviglioso ossigeno. Parlano a chi sa ascoltare.

L’albero

piantato nella terra dalle sue radici, piantato nelle stelle dai suoi rami, è la via di scambio tra le stelle e noi?

Antoine de St Exupéry

Oggi, tutti riuniti nel bosco immaginario, i nostri amici sussurrano, frusciano e canticchiano alcune delle loro tante storie.

Storie divertenti, commoventi, profonde, a volte portate dal vento da terre lontane, a volte arrivate fin qui, queste sono storie di Vita! Ognuno raccoglierà i frutti dai rami al proprio livello.

Un momento per rilassarsi con la famiglia e sentirsi uniti dalla dolcezza della giornata, dall’umorismo e dalla poesia. Un momento per sentire il cuore allargato e rasserenato…

Lo spettacolo si svolgerà nel frutteto comunale, con punto di incontro nel parcheggio del municipio.

Espanol :

Los árboles, nuestros fieles amigos, nos lo dan todo: alimento, calor para el cuerpo y el corazón, remedios y sombra protectora. En una inhalación/exhalación amorosa y vital, transforman nuestro dióxido de carbono en maravilloso oxígeno. Hablan a quienes saben escuchar.

El árbol

plantado en la tierra por sus raíces, plantado en las estrellas por sus ramas, ¿es el camino de intercambio entre las estrellas y nosotros?

Antoine de St Exupéry

Hoy, todos reunidos en el bosque imaginario, nuestros amigos cuchichean, susurran y tararean algunas de sus muchas historias.

Historias divertidas, conmovedoras, profundas, a veces traídas por el viento desde tierras lejanas, a veces desde aquí, ¡son historias de Vida! Cada uno recogerá los frutos de las ramas a su nivel.

Un momento para relajarse en familia y sentirse unidos por la dulzura del día, el humor y la poesía. Un momento para sentir el corazón ensanchado y aliviado…

El espectáculo tendrá lugar en el huerto comunal, punto de encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento.

L’événement Animation les arbres m’ont raconté Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-07-07 par TOURISME BASSIN de POMPEY