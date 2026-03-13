Animation Les cloches en folie MuPop (Music Museum) Montluçon

Animation Les cloches en folie

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

C’est parti pour une chasse aux oeufs au MuPoP ici les oeufs ne contiennent pas du chocolat (enfin pas que) mais ils cachent des indices musicaux ! Une fois tous les œufs retrouvés, place au challenge faire sonner les cloches et libérer la mélodie !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

It’s off on an egg hunt at MuPoP: here, the eggs don’t contain chocolate (well, not just chocolate), but they do hide musical clues! Once all the eggs have been found, it’s time for the challenge: ring the bells and release the melody!

L’événement Animation Les cloches en folie Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme