Animation Les cloches en folie MuPop (Music Museum) Montluçon
Animation Les cloches en folie MuPop (Music Museum) Montluçon jeudi 9 avril 2026.
Animation Les cloches en folie
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
C’est parti pour une chasse aux oeufs au MuPoP ici les oeufs ne contiennent pas du chocolat (enfin pas que) mais ils cachent des indices musicaux ! Une fois tous les œufs retrouvés, place au challenge faire sonner les cloches et libérer la mélodie !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
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English :
It’s off on an egg hunt at MuPoP: here, the eggs don’t contain chocolate (well, not just chocolate), but they do hide musical clues! Once all the eggs have been found, it’s time for the challenge: ring the bells and release the melody!
L’événement Animation Les cloches en folie Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme