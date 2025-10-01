Animation Les contes du mercredi Médiathèque michel Crépeau (La bulle niveau 0) La Rochelle

Début : Mercredi 2025-10-01 11:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-01

Retrouvez Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy et Fred Leblanc, conteuses et conteurs professionnels pour un voyage imaginaire au pays des histoires..

English : Event Les contes du mercredi

Join Florine Rechenstein, Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy and Fred Leblanc, our professional storytellers, for a journey into the land of stories and tales.

German : Veranstaltung Les contes du mercredi

Treffen Sie Florine Rechenstein, Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy und Fred Leblanc, unsere professionellen Erzählerinnen und Erzähler, auf einer Reise durch das Land der Geschichten und Märchen.

Italiano :

Unitevi ai narratori professionisti Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy e Fred Leblanc in un viaggio immaginario nel paese delle storie…

Espanol : Evento Les contes du mercredi

Acompañe a Florine Rechenstein, Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy y Fred Leblanc, nuestros narradores profesionales, en un viaje al país de los cuentos y las historias.

L’événement Animation Les contes du mercredi La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme